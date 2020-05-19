В Башкирии выросло число зараженных коронавирусом

В республике вновь возросло число зараженных коронавирусом. Так, за минувшие сутки выявлено 92 случая инфицирования. Последние данные передает официальный портал стопкоронавирус.рф. Всего 2247 жителям поставлен диагноз COVID-19.





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Не изменилось число умерших от болезни. В регионе от коронавируса скончались 17 человек.По данным регионального Минздрава, по состоянию на 10:00 18 мая в стационарах находятся 670 человек, из них 170 – в удовлетворительном состоянии, 459 – средней тяжести, 41 – в тяжелом состоянии.