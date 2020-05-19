Минздрав РФ приостановил плановую вакцинацию по календарю

В Министерстве здравоохранения приняли решение остановить вакцинацию по национальному календарю до завершения эпидемии.







Как сообщает РИА «Новости», об этом сегодня на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике заявил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев.

— В связи с тем, что идет эпидемия коронавируса и идет достаточно большая нагрузка на иммунитет, то на этот период принято решение приостановить прививочный календарь, так как все прививки являются определенным воздействием на иммунную систему человека. Реакция в этот период именно вируса COVID-19 на организм весьма проблематична, — объяснил замминистра.



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Фото: vse-privivki.ru

Ранее Минздрав рекомендовал регионам приостановить вакцинацию детей в рамках национального календаря. Право принимать решение оставалось за оперативными штабами регионов — они должны были ориентироваться на эпидемиологическую ситуацию в своем субъекте РФ.