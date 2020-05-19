Минздрав РФ приостановил плановую вакцинацию по календарю

— В связи с тем, что идет эпидемия коронавируса и идет достаточно большая нагрузка на иммунитет, то на этот период принято решение приостановить прививочный календарь, так как все прививки являются определенным воздействием на иммунную систему человека. Реакция в этот период именно вируса COVID-19 на организм весьма проблематична, — объяснил замминистра.
Ранее Минздрав рекомендовал регионам приостановить вакцинацию детей в рамках национального календаря. Право принимать решение оставалось за оперативными штабами регионов — они должны были ориентироваться на эпидемиологическую ситуацию в своем субъекте РФ. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram