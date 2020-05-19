Минздрав Башкирии сообщил, в каких больницах лечатся больные коронавирусом

Минздрав Башкирии сообщил, в каких районах сейчас проходят лечение заболевшие новой коронавирусной инфекцией. В региональном ведомстве подтвердили, что в республике за все время зарегистрировано 2247 случаев заболевания COVID-19.
Напомним, что за прошедшие сутки прирост составил 92 человека. Всего в стационарах лечение получают 652 пациента.
В ведомстве также сообищил, что в удовлетворительном состоянии находятся 166 пациентов, в состоянии средней тяжести – 450 человек, тяжелых больных 36. На аппаратах ИВЛ проходят лечение 10 человек. На амбулаторном лечении находится 864 человека с легкой формой заболевания.
Больные с коронавирусом получают лечение в следующих медучреждениях: ГКБ № 18 в Уфе – 85; Нефтекамская городская больница – 73; Клиника БГМУ – 52; Уфимская больница №5 –41; РКБ им. Куватова – 41; Уфимская больница №8 – 34; ГБ в Салавате —30; ГБ в Кумертау —24; Чишминская ЦРБ —21; ГКБ Демского района —21; Верхне-Татышлинская ЦРБ, больница Стерлитамака №2, РКИБ Уфы – по 15; Белебеевская ЦРБ – 14; В Стерлитамакской больнице №40, а также Октябрьской ГБ №1 – по 13; Туймазинская ЦРБ — 12; В ЦГБ Сибая – 11; Исянгуловской, Бирской, Белорецкой больницах – по 9; В Баймакской ЦГБ и ГКБ №13 Уфы – по 7; В Дюртюлинской и Ишимбайской ЦРБ— 6; В Учалинской ЦРБ, Кушнаренковской ЦРБ, Верхнеяркеевской ЦРБ – по 5; Янаульская, Акъярская ЦРБ, в ГБ №1 Стерлитамака и РКВД – по 4; Еще 38 больных лечатся в остальных медучреждениях республики. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram