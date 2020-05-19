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Минздрав Башкирии сообщил, в каких больницах лечатся больные коронавирусом

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
Минздрав Башкирии сообщил, в каких больницах лечатся больные коронавирусом

Минздрав Башкирии сообщил, в каких районах сейчас проходят лечение заболевшие новой коронавирусной инфекцией. В региональном ведомстве подтвердили, что в республике за все время зарегистрировано 2247 случаев заболевания COVID-19.



Напомним, что за прошедшие сутки прирост составил 92 человека. Всего в стационарах лечение получают 652 пациента.

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В ведомстве также сообищил, что в удовлетворительном состоянии находятся 166 пациентов, в состоянии средней тяжести – 450 человек, тяжелых больных  36. На аппаратах ИВЛ проходят лечение 10 человек.  На амбулаторном лечении находится 864 человека с легкой формой заболевания.

Больные с коронавирусом получают лечение в следующих медучреждениях:
ГКБ № 18 в Уфе – 85;
Нефтекамская городская больница – 73;
Клиника БГМУ – 52;
Уфимская больница №5 –41;
РКБ им. Куватова – 41;
Уфимская больница №8 – 34;
ГБ в Салавате —30;
ГБ в Кумертау —24;
Чишминская ЦРБ —21;
ГКБ Демского района —21;
Верхне-Татышлинская ЦРБ, больница Стерлитамака №2, РКИБ Уфы – по 15;
Белебеевская ЦРБ – 14;
В Стерлитамакской больнице №40, а также Октябрьской ГБ №1 – по 13;
Туймазинская ЦРБ — 12;
В ЦГБ Сибая –  11;
Исянгуловской, Бирской, Белорецкой больницах – по 9;
В Баймакской ЦГБ и ГКБ №13 Уфы – по 7;
В Дюртюлинской и Ишимбайской ЦРБ— 6;
В Учалинской ЦРБ, Кушнаренковской ЦРБ, Верхнеяркеевской ЦРБ  – по 5;
Янаульская, Акъярская ЦРБ, в ГБ №1 Стерлитамака и РКВД – по 4;
Еще 38 больных лечатся в остальных медучреждениях республики.

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Источник: gorobzor.ru

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