Минздрав Башкирии сообщил, в каких больницах лечатся больные коронавирусом

Минздрав Башкирии сообщил, в каких районах сейчас проходят лечение заболевшие новой коронавирусной инфекцией. В региональном ведомстве подтвердили, что в республике за все время зарегистрировано 2247 случаев заболевания COVID-19.







Напомним, что за прошедшие сутки прирост составил 92 человека. Всего в стационарах лечение получают 652 пациента.



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В ведомстве также сообищил, что в удовлетворительном состоянии находятся 166 пациентов, в состоянии средней тяжести – 450 человек, тяжелых больных 36. На аппаратах ИВЛ проходят лечение 10 человек. На амбулаторном лечении находится 864 человека с легкой формой заболевания.Больные с коронавирусом получают лечение в следующих медучреждениях:ГКБ № 18 в Уфе – 85;Нефтекамская городская больница – 73;Клиника БГМУ – 52;Уфимская больница №5 –41;РКБ им. Куватова – 41;Уфимская больница №8 – 34;ГБ в Салавате —30;ГБ в Кумертау —24;Чишминская ЦРБ —21;ГКБ Демского района —21;Верхне-Татышлинская ЦРБ, больница Стерлитамака №2, РКИБ Уфы – по 15;Белебеевская ЦРБ – 14;В Стерлитамакской больнице №40, а также Октябрьской ГБ №1 – по 13;Туймазинская ЦРБ — 12;В ЦГБ Сибая – 11;Исянгуловской, Бирской, Белорецкой больницах – по 9;В Баймакской ЦГБ и ГКБ №13 Уфы – по 7;В Дюртюлинской и Ишимбайской ЦРБ— 6;В Учалинской ЦРБ, Кушнаренковской ЦРБ, Верхнеяркеевской ЦРБ – по 5;Янаульская, Акъярская ЦРБ, в ГБ №1 Стерлитамака и РКВД – по 4;Еще 38 больных лечатся в остальных медучреждениях республики.