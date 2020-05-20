Экс-главврач РКБ Эльза Сыртланова отказалась возглавлять поликлинику №38 в Уфе

В минздраве Башкирии сообщили, что Эльза Сыртланова не будет возглавлять поликлинику №38 в Уфе. Сообщается, что она не согласилась занять этот пост. В настоящий момент, по информации пресс-службы, пост руководителя учреждения остается вакантным.







Напомним, на днях стало известно, что Эльза Сыртланова ушла с поста руководителя РКБ. Министр здравоохранения Максим Забелин, что причиной ухода стало ее собственное желание. Позже стало известно, что в ведомстве предложили ей стать главврачом уфимской поликлиники № 38. Сегодня стало известно о решении Сыртлановой.

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Напомним, имя Эльзы Сыртлановой стало известным уже за пределами Башкирии из-за массового заражения в больнице, где она была руководителем. Большинство спикеров не раз говорили о том, что именно из-за ее решение не было вовремя начато тестирование врачей и пациентов РКБ имени Куватова, где наблюдалась подозрительный всплеск пневмонии.