Новые данные по заболеваемости коронавирусом в Башкирии

В республике вновь возросло число зараженных коронавирусом. Так, по последним данным федерального портала по мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки выявлено 88 случаев инфицирования. Всего 2335 жителям региона поставлен диагноз COVID-19.







За сутки увеличилось число умерших от болезни, умер еще один человек. В регионе от коронавируса теперь скончались 18 человек.



В России за сутки коронавирус обнаружили у 8 764 человек в 84 регионах. Всего в России зарегистрировано 308 705 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.



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Напомним, что на оперативном совещании министр здравоохранения Максим Забелин передавал, что по состоянию на 19 мая выздоровело 714 человек, за сутки выписано 45 человек. В стационарах на лечении находятся 652 человека, остальные выздоравливают в амбулаторном режиме.