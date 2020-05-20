Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Новые данные по заболеваемости коронавирусом в Башкирии

Новые данные по заболеваемости коронавирусом в Башкирии

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
Новые данные по заболеваемости коронавирусом в Башкирии

В республике вновь возросло число зараженных коронавирусом. Так, по последним данным федерального портала по мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки выявлено 88 случаев инфицирования. Всего  2335 жителям региона поставлен диагноз COVID-19.



За сутки увеличилось число умерших от болезни, умер еще один человек. В регионе от коронавируса  теперь скончались 18 человек.

В России за сутки коронавирус обнаружили у  8 764 человек в 84 регионах. Всего в России зарегистрировано 308 705 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Минздрав Башкирии сообщил, в каких больницах лечатся больные коронавирусом

Читайте также:

Минздрав Башкирии сообщил, в каких больницах лечатся больные коронавирусом
Напомним, что на оперативном совещании министр здравоохранения Максим Забелин передавал, что по состоянию на 19 мая выздоровело 714 человек, за сутки выписано  45 человек. В стационарах на лечении находятся 652 человека, остальные выздоравливают в амбулаторном режиме. 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: gorobzor.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: