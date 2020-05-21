В Башкирии вновь увеличилось число зараженных коронавирусом

За сутки не изменилось число умерших от COVID-19. Всего в регионе от коронавируса скончались 18 человек.
По данным регионального Минздрава на 20 мая, в стационарах республики лечение проходят 672 человека. Из них в тяжелом состоянии - 24, в том числе находятся на аппаратах ИВЛ – 6 человек. На амбулаторном лечении находится 882 человека с легкой формой заболевания. За прошедшие сутки с выздоровлением выписали 49 человек. Всего выписано - 763 человека. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram