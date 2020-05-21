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Рубрика: Общество / Здравоохранение

В Башкирии вновь увеличилось число зараженных коронавирусом

В Башкирии вновь увеличилось число зараженных коронавирусом

Коронавирус в Башкирии, 21 май 2020, 12:50

В Башкирии количество больных коронавирусом достигло 2424 человек. Об этом сообщает официальный портал стопкоронавирус.рф. За последние сутки выявлено 89 пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция.

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За сутки не изменилось число умерших от  COVID-19. Всего в регионе от коронавируса скончались 18 человек.

По данным регионального Минздрава на 20 мая, в стационарах республики лечение проходят 672 человека. Из них в тяжелом состоянии - 24, в том числе находятся на аппаратах ИВЛ – 6 человек. На амбулаторном лечении находится 882 человека с легкой формой заболевания. За прошедшие сутки с выздоровлением выписали 49 человек. Всего выписано - 763 человека.

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Источник: gorobzor.ru

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