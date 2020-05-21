Хабиров напомнил медикам о существовании пациентов с другими заболеваниями

Башкирия , 21 май 2020, 13:52

На оперативном совещании Радий Хабиров 21 мая в очередной раз попросил медиков не забывать о том, что в Башкирии есть и другие больные помимо коронавирусных.







Он отметил, что до него постоянно доходит информация, что люди не могут записаться к врачу и получить медпомощь.

- Когда ребенка больного шестилетнего мотают по нескольким медучреждениям или пожилые люди не могут попасть. Мы же договорились, что медицину спокойно настраивать на то, чтобы плановых мы принимали, людей с неотложными принимали. Но, наверно, где-то сбоит. Может, это вопрос маршрутизации. Люди привыкли, что положат их в свою, а она – «ковидная», и им придется до другой ехать 40 км, - сказал Хабиров.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Глава отметил, что все это понимает, но не понимает, «когда ребенка мотают по трем больницам». Хабиров предупредил, что будет менять врачей, которые не будут вовремя оказывать помощь.