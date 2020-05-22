Заболевшие COVID-19 при исполнении служебных обязанностей смогут пройти реабилитацию в санаториях республики

Коронавирус в Башкирии | 22 май 2020 | 15:38

Те, кто заболел коронавирусом при исполнении своих служебных обязанностей, смогут пройти реабилитацию в лучших санаториях республики. Об этом заявил Глава Башкортостана Радий Хабиров на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.







Речь идёт прежде всего о врачах, социальных работниках, волонтёрах, сотрудниках Роспотребнадзора и правоохранительных органов.

– Мне нужно ясное понимание, сколько людей в ваших ведомствах заболели коронавирусом при исполнении служебных обязанностей, – сказал Радий Хабиров. – Кроме тех мер поддержки, которые уже существуют, я принимаю решение, что, как только мы откроем наши санаторно-курортные учреждения, один или два санатория поставим под задачу реабилитации этих сотрудников.



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Фото: sanatorii-bashkiriya.ru

По словам руководителя региона, для этих целей можно рассматривать такие здравницы, как «Янган-Тау», «Красноусольск» или «Юматово».