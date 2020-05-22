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Препарат от коронавируса «Фавипиравир» пройдет финальные испытания в Башкирии

Препарат от коронавируса «Фавипиравир» пройдет финальные испытания в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 22 май 2020 | 20:55

В Башкирии пройдут финальные испытания препарата «Фавипиравир» у пациентов, госпитализированных с COVID-19. Выход на финальную стадию клинических исследований анонсировали Российский фонд прямых инвестиций, суверенный фонд Российской Федерации, и группа компаний «ХимРар». Испытания препарата пройдут в 30 медицинских центрах в девяти регионах России, группа пациентов будет расширена с 60 до 330 человек. 



На первом этапе исследований 10-дневную терапию прошли 60 пациентов, из них 40 человек получили терапию «Фавипиравир» и 20 человек находились на стандартной терапии. Препарат продемонстрировал безопасность, не выявлено никаких новых побочных эффектов. У 68% пациентов, принимавших лекарство, температура тела пришла в норму на три дня раньше, чем в контрольной группе. В среднем освобождение организма от вируса после применения препарата происходило за четыре дня, у пациентов, принимавших стандартную терапию, средний срок составил девять дней.

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Через четыре дня лечения 65% пациентов, принимавших препарат, имели отрицательный тест на коронавирус – это в два раза выше показателей контрольной группы. К 10 дню отрицательные тесты на коронавирус были у 35 из 40 человек.

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Источник: gtrk.tv

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