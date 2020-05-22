Какой была система здравоохранения в СССР и чем она отличается от современной

| 22 май 2020 | 22:02

У каждого времени свои минусы и свои плюсы. Просто интересно вспоминать и оценивать то что произошло и происходило, уже с другой, нашей точки зрения, когда мы, когда-то бывшие мальчишки, выросли.



Болеть не приятно никогда. Нет, иногда в детстве нам было приятно, иногда поболеть, специально, чтобы не ходить в школу. Но я не об этом. Каждому из нас приходиться обращаться в больницу.









Много споров сейчас по системе образования, которая была в СССР, ну и конечно, про систему здравоохранения. Как была устроена эта система в советское время нашего детства? И чем отличается современная система здравоохранения. Давайте посмотрим.

Основным принципом здравоохранения в СССР был принцип профилактики заболеваний

Это позволяло предупредить многие серьезные заболевания или диагностировать их на ранних этапах. Была создана большая структура, работающая на нужды медицины. Это не только больницы и поликлиники, принимающие непосредственно больных людей, но и санаторно-курортные учреждения и здравницы, исследовательские институты, которые были настроены на здоровье людей.



Работникам выписывались бесплатно путевки в эти санатории для поддержания здоровья и отдыха. Конечно, государство тратило на это огромные деньги, но люди отвечали ему в ответ своим здоровьем и успешной работой.

Эта система, созданная в СССР имеет свое начало в земской и военно-полевой медицине

В связи с испытаниями, которые выпали нашей стране, приходилось быстро осваивать новые методы лечения и передовые технологии, чтобы быстро возвращать в строй раненых бойцов. Поэтому были брошены все усилия, чтобы создать по всей стране обширную сеть медицинских учреждений.



Основным плюсом созданной системы была простота оказания медицинской помощи без всякой проволочки

Не было никаких препятствий и бюрократических преград для оказания помощи, не нужно было никакого полиса. Каждый советский человек знал, что он имеет право на медицинскую помощь. Ее ему окажут и причем бесплатно.



При необходимости, человек мог рассчитывать на санаторно-курортное лечение, которое ему предоставлялось или бесплатно или по минимальным ценам.



Еще одним положительным моментом была система прививок

Ею была охвачена вся страна. Прививки делали везде, в поликлиниках, в детских садах, школах, при устройстве на работу.



Перестройка, затем развал страны привел к тому что развалилась и эта система здравоохранения. Она прекратила получать средства от государства на все эти нужды. С образованием новой системы в стране и система здравоохранения начала преобразовываться и создаваться заново. Что из это получилось, судить вам.









Основой медицинской системы сейчас у нас является полис обязательного медицинского образования, который должен иметь каждый гражданин нашей страны

Этот полис подтверждает, что человеку может быть оказана мединская помощь, затраты на которую покрывает страховая компания, которая его выдала. Но, к сожалению, не все услуги могут быть оказаны с его помощью. Только основные, не требующие серьезных вмешательств, и только в государственных медицинских учреждениях.



Чтобы выйти за эти рамки нужно или оплачивать частную клинику из своего кармана или подписывать полис добровольного медицинского страхования и отчислять туда деньги.



Да, конечно, медицина не стоит на месте

В данный момент закупается много нового оборудования, повышается качество оказания услуг. Строятся больницы. Но в этом заслуга технического прогресса, новых разработок, а ни как ни системы. Мы надеемся, что все-таки все недоработки в организации системы будут доработаны и нам не придется в будущем всем миром собирать деньги, что бы отправить какого-нибудь ребенка на лечение.



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