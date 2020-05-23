В Башкирии выросло число инфицированных коронавирусом Коронавирус в Башкирии | 23 май 2020 | 12:47 В республике возросло количество зараженных коронавирусной инфекцией. По данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в России, за последние сутки в Башкирии выявлено 88 новых случаев заболевания. Читайте также: В Башкирии пенсионерам разрешены поездки на садовые, огородные, дачные участки, в загородные дома Таким образом, за все время в республике заболевание диагностировано у 2602 жителей.Число умерших от COVID-19 не изменилось. Всего в регионе от коронавируса скончались 18 человек.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram Источник: gorobzor.ru Поделиться: Читайте также