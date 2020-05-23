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В Башкирии выросло число инфицированных коронавирусом

В Башкирии выросло число инфицированных коронавирусом

Коронавирус в Башкирии | 23 май 2020 | 12:47

В республике возросло количество зараженных коронавирусной инфекцией. По данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в России, за последние сутки в Башкирии выявлено 88 новых случаев заболевания.

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Таким образом, за все время в республике заболевание диагностировано у  2602 жителей.

Число умерших от COVID-19 не изменилось. Всего в регионе от коронавируса скончались 18 человек.

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Источник: gorobzor.ru

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