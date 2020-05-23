В Башкирии раскрыли статистику заболеваемости коронавирусом по районам
Коронавирус в Башкирии | 23 май 2020 | 14:47
В Минздраве Башкирии рассказали, где сейчас проходят лечение зараженные COVID-19. По данным ведомства, в стационарах находятся 783 человека.
Отмечается, что в тяжелом состоянии находятся 35 пациентов (на ИВЛ – 8 человек). На амбулаторном лечении находится 969 человек с легкой формой заболевания.
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Уфимская больница №18 – 112 человек
Клиника БГМУ – 64
Городская больница Нефтекамска – 62
РКБ имени Куватова – 55
Уфимская больница №8 – 49
Центральная городская больница Кумертау и уфимская больница №5 – по 35
Городская больница Салавата – 34
Республиканская клиническая инфекционная больница – 30
Демская больница – 23
Больница №4 Стерлитамака – 22
Чишминская ЦРБ – 18
Больница №2 Стерлитамака – 17
Белорецкая ЦРКБ и Белебеевская ЦРБ – по 16
Ишимбайская и Верхне-Татышлинская ЦРБ – по 15
Месягутовская ЦРБ – 14
Уфимская больница №10 – 12
Исянгуловская и Бирская ЦРБ, больница №1 Октябрьского, уфимская больница №13 – по 10
Туймазинская и Верхнеяркеевкая ЦРБ – по 9
Дюртюлинская ЦРБ – 8
Кигинская и Баймакская ЦРБ – по 7
Учалинская и Акъярская ЦРБ – по 6
Больница №1 Стерлитамака, центральная городская больница Сибая и уфимская больница №21 – по 4
Еще 34 пациента лечатся в различных медучреждениях республики.
Ранее ГорОбзор.ру сообщал, что в Башкирии увеличилось количество заболевших коронавирусом.
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Источник:
gorobzor.ru
Фото: интернет
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