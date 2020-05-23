В Башкирии раскрыли статистику заболеваемости коронавирусом по районам

Коронавирус в Башкирии | 23 май 2020 | 14:47

В Минздраве Башкирии рассказали, где сейчас проходят лечение зараженные COVID-19. По данным ведомства, в стационарах находятся 783 человека.







Отмечается, что в тяжелом состоянии находятся 35 пациентов (на ИВЛ – 8 человек). На амбулаторном лечении находится 969 человек с легкой формой заболевания.



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Фото: интернет

Больные с коронавирусом лечатся в следующих медучреждениях:Уфимская больница №18 – 112 человекКлиника БГМУ – 64Городская больница Нефтекамска – 62РКБ имени Куватова – 55Уфимская больница №8 – 49Центральная городская больница Кумертау и уфимская больница №5 – по 35Городская больница Салавата – 34Республиканская клиническая инфекционная больница – 30Демская больница – 23Больница №4 Стерлитамака – 22Чишминская ЦРБ – 18Больница №2 Стерлитамака – 17Белорецкая ЦРКБ и Белебеевская ЦРБ – по 16Ишимбайская и Верхне-Татышлинская ЦРБ – по 15Месягутовская ЦРБ – 14Уфимская больница №10 – 12Исянгуловская и Бирская ЦРБ, больница №1 Октябрьского, уфимская больница №13 – по 10Туймазинская и Верхнеяркеевкая ЦРБ – по 9Дюртюлинская ЦРБ – 8Кигинская и Баймакская ЦРБ – по 7Учалинская и Акъярская ЦРБ – по 6Больница №1 Стерлитамака, центральная городская больница Сибая и уфимская больница №21 – по 4Еще 34 пациента лечатся в различных медучреждениях республики.Ранее ГорОбзор.ру сообщал, что в Башкирии увеличилось количество заболевших коронавирусом.