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В Башкирии увеличилось число инфицированных коронавирусом

В Башкирии увеличилось число инфицированных коронавирусом

Коронавирус в Башкирии | 24 май 2020 | 12:50

Количество выявленных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией возросло. По информации центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в России, за последние сутки в Башкирии подтвержден 81 новый случай.



Таким образом, за все время в республике заболевание диагностировано у  2683 жителей. Число умерших от COVID-19 не изменилось. Всего в регионе от коронавируса скончались 18 человек.

В Российской Федерации всего зарегистрирован 344 481 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах, за сутки выявили  8 599  заболевших. 

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По данным минздрава Башкирии, в станционарах региона лечение в настоящий момент получают 800 человек, 35 пациентов в тяжелом состоянии, на ИВЛ – 8 человек. С легкой формой заболевания находятся 983 человека. За сутки выписали 50 человек, всего выписано  882 человека.

Количество госпитализаций с внебольничной пневмонией за сутки – 15. Число выписанных пациентов с пневмонией из стационаров за сутки – 13.

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Источник: gorobzor.ru

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