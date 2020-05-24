В Башкирии увеличилось число инфицированных коронавирусом

Коронавирус в Башкирии | 24 май 2020 | 12:50

Количество выявленных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией возросло. По информации центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в России, за последние сутки в Башкирии подтвержден 81 новый случай.







Таким образом, за все время в республике заболевание диагностировано у 2683 жителей. Число умерших от COVID-19 не изменилось. Всего в регионе от коронавируса скончались 18 человек.



В Российской Федерации всего зарегистрирован 344 481 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах, за сутки выявили 8 599 заболевших.



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По данным минздрава Башкирии, в станционарах региона лечение в настоящий момент получают 800 человек, 35 пациентов в тяжелом состоянии, на ИВЛ – 8 человек. С легкой формой заболевания находятся 983 человека. За сутки выписали 50 человек, всего выписано 882 человека.Количество госпитализаций с внебольничной пневмонией за сутки – 15. Число выписанных пациентов с пневмонией из стационаров за сутки – 13.



