Названы сроки массовой вакцинации от COVID-19 в России

Массовая вакцинация в России от новой коронавирусной инфекции может начаться осенью, и продлится шесть-девять месяцев. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.
«Естественно, одномоментно все население не сможет получить эту вакцину, будем считать, что в лучшем варианте это займет полгода», – сказал Гинцбург.
Микробиолог отметил, что иммунитет к вирусу будет появляться в течение двух дней после повторной встречи организма с инфекцией. Тестирование вакцины на людях может начаться с 15 июня, после того как Минздрав выдаст разрешение. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram