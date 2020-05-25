Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Названы сроки массовой вакцинации от COVID-19 в России

Названы сроки массовой вакцинации от COVID-19 в России

Названы сроки массовой вакцинации от COVID-19 в России

Коронавирус в Башкирии | 25 май 2020 | 17:44

Массовая вакцинация в России от новой коронавирусной инфекции может начаться осенью, и продлится шесть-девять месяцев. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.



«Естественно, одномоментно все население не сможет получить эту вакцину, будем считать, что в лучшем варианте это займет полгода», – сказал Гинцбург.

Препарат от коронавируса «Фавипиравир» пройдет финальные испытания в Башкирии

Читайте также:

Препарат от коронавируса «Фавипиравир» пройдет финальные испытания в Башкирии
Микробиолог отметил, что иммунитет к вирусу будет появляться в течение двух дней после повторной встречи организма с инфекцией. Тестирование вакцины на людях может начаться с 15 июня, после того как Минздрав выдаст разрешение.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: