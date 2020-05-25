Названы сроки массовой вакцинации от COVID-19 в России

Коронавирус в Башкирии | 25 май 2020 | 17:44

Массовая вакцинация в России от новой коронавирусной инфекции может начаться осенью, и продлится шесть-девять месяцев. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.







«Естественно, одномоментно все население не сможет получить эту вакцину, будем считать, что в лучшем варианте это займет полгода», – сказал Гинцбург.



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Микробиолог отметил, что иммунитет к вирусу будет появляться в течение двух дней после повторной встречи организма с инфекцией. Тестирование вакцины на людях может начаться с 15 июня, после того как Минздрав выдаст разрешение.