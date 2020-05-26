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В России масочный режим продлится еще как минимум 2 месяца

В России масочный режим продлится еще как минимум 2 месяца

Коронавирус в Башкирии | 26 май 2020 | 10:25

В России масочный режим нужно будет совершенно точно соблюдать еще пару месяцев. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.



«Скорее всего, если мы говорим о ближайших месяце-двух, то масочный режим нам придется соблюдать», — сказала Попова на брифинге в доме правительства.

По ее словам, нельзя также забывать и о правилах гигиены. Глава ведомства сообщила, что с началом пандемии люди начали привыкать к условиям «новой нормальности», а так как коронавирус пока не собирается уступать, важно соблюдать введенные ограничения. 

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Попова также заявила, что вирус «учится жить» в человеческой популяции и в будущем «останется с нами». Присутствие COVID-19 помогает людям выработать новые правила для поддержания уровня жизни. Глава ведомства также пожелала россиянам мужества, дисциплины и терпения. 

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Источник: gorobzor.ru

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