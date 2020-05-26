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Башкирия вошла в стадию плато развития эпидемии

Башкирия вошла в стадию плато развития эпидемии

Коронавирус в Башкирии | 26 май 2020 | 12:43

Эксперты группы по прогнозированию ситуации с COVID-19 охарактеризовали положение с коронавирусом в регионе. О результатах исследования сообщили в проектном офисе БГМУ и УГНТУ.



По итогам исследования сделан вывод, что количество зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом остается стабильным с 14 мая, что говорит о выходе на плато.

«Башкирия вошла в стадию плато развития эпидемии, которая продлится относительно долго, так как республика и по площади территории, и по численности населения превышает многие регионы РФ», - сообщили представители проекта.
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Кроме того, отмечается, что число вылечившихся увеличивается пропорционально, хотя скорость и замедлилась. Эксперты охарактеризовали ситуацию с коронавирусом в регионе на том же уровне, что и в соседних, за исключением Свердловской области, где наметился резкий рост. 

От Москвы республика отставала на три недели, от Санкт-Петербурга и Московской области отставание идет на две недели, но сейчас эта разница стала меньше. 

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Источник: gorobzor.ru

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