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В Башкирии выросло число инфицированных коронавирусом

В Башкирии выросло число инфицированных коронавирусом

Коронавирус в Башкирии | 26 май 2020 | 12:50

Центр по мониторингу ситуации с коронавирусом в России проинформировал, как за последние сутки изменилась ситуация с коронавирусом в Башкирии. За минувшие сутки, по данным экспертов, COVID-19 выявили у  79 человек. 

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Таким образом, за все время в республике заболевание диагностировано у 2851 жителей. Число умерших от COVID-19 не изменилось. Всего в регионе от коронавируса скончались 18 человек.

В России за сутки количество больных коронавирусом увеличилось на  8 915  человек. Всего зарегистрировано 362 342 случая.

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Источник: gorobzor.ru

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