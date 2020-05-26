В Башкирии выросло число инфицированных коронавирусом

Коронавирус в Башкирии | 26 май 2020 | 12:50

Центр по мониторингу ситуации с коронавирусом в России проинформировал, как за последние сутки изменилась ситуация с коронавирусом в Башкирии. За минувшие сутки, по данным экспертов, COVID-19 выявили у 79 человек.





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Таким образом, за все время в республике заболевание диагностировано у 2851 жителей. Число умерших от COVID-19 не изменилось. Всего в регионе от коронавируса скончались 18 человек.В России за сутки количество больных коронавирусом увеличилось на 8 915 человек. Всего зарегистрировано 362 342 случая.