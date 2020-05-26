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В Башкирии планируют сделать бесплатным лечение сложных заболеваний

В Башкирии планируют сделать бесплатным лечение сложных заболеваний

| 26 май 2020 | 13:06

В Башкирии выберут медицинские учреждения, которые займутся бесплатным лечением сложных заболеваний. Законодатели закрепят данное право за региональным минздравом.



Депутаты Государственного собрания – Курултая РБ на ближайшем заседании закрепят новое право за региональным министерством здравоохранения. Теперь ведомство сможет самостоятельно утверждать перечень организаций, которые будут оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь. Отметим, что ВМП – это может быть и хирургия, и гинекология, и трансплантация органов, и другие профили. В любом из случаев речь идет о сложной болезни. Так, теперь организации, которые будут бесплатно (за счет бюджета) делать такие операции, определит минздрав.

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— Речь идет о медпомощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования. Высокотехнологичная медицинская помощь требуется многим жителям республики, но мало кому по средствам ее оплачивать. Получить ее можно за бюджетный счет, — пояснил Константин Толкачев.
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Источник: proural.info
Фото: ufa.bezformata.com

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