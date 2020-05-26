Глава Башкирии показал, как изнутри выглядит новый инфекционный госпиталь в Зубово

Уфа | 26 май 2020 | 15:33

Радий Хабиров показал, как выглядит новый инфекционный центр в микрорайоне Зубово, который построили за шесть недель.







Как уточнил глава региона сегодня, 26 мая, в современном госпитале установили 382 койки, но в планах это увеличить до 470 в период ЧС. На 80% корпуса возведены из строительных материалов башкирских производителей: к примеру, сэндвич-панели завозили из Нефтекамска.

— Это позволило значительно удешевить стройку, и мы будем использовать этот опыт при строительстве других социальных объектов. Минздраву предстоит в ближайшие дни оттестировать оборудование и начать принимать пациентов. Спасибо всем, кто принял участие в этом уникальном в масштабах всей страны проекте. Это результат сплочённой работы большого коллектива управленцев, строителей и медиков, — рассказал Хабиров.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: radiyhabirov / vk.com