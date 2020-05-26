В Башкирии из карантина вышли несколько больниц

Коронавирус в Башкирии | 26 май 2020 | 15:49

В Башкирии сняли ограничительные меры с ряда больниц. Об этом на регулярном брифинге по коронавирусу сообщил заместитель начальника Роспотребнадзора РБ Венер Изикаев.







«На сегодняшний день у нас сняты ограничительные мероприятия с больницы №2 Стерлитамака, Красноусольской ЦРБ, Салаватской больницы, Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера в Ишимбае, Малоязовской ЦРБ, Ишимбайской ЦРБ и больницы №1 Стерлитамака», – заявил Изикаев.



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Список больниц, где действует карантин, выглядит так:Белебеевская ЦРБ – хирургический корпус с 12 мая, полностью ЦРБ с 15 маяКармаскалинская ЦРБ – отделения анестезиологии-реаниматологии, хирургическое, приемное с 23 апреляБаймакская ЦРБ – Ирандыкская амбулатория с 10 маяКлиническая больница №1 Стерлитамака – хирургический корпус (5 отделений) с 14 маяВерхнеяркеевская ЦРБ – терапевтическое отделение с 5 маяКушнаренковская ЦРБ – провизорное отделение с 18 маяТатышлинская ЦРБ – административный корпус с 7 маяАкъярская ЦРБ – с 10 маяИглинская ЦРБ – терапевтическое отделение №3 с 14 маяДюртюлинская ЦРБ – первичное сосудистое и первое хирургическое отделение с 16 маяБольшеустьикинская ЦРБ – инфекционное отделение с 23 мая.