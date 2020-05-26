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В Башкирии из карантина вышли несколько больниц

В Башкирии из карантина вышли несколько больниц

Коронавирус в Башкирии | 26 май 2020 | 15:49

В Башкирии сняли ограничительные меры с ряда больниц. Об этом на регулярном брифинге по коронавирусу сообщил заместитель начальника Роспотребнадзора РБ Венер Изикаев.



«На сегодняшний день у нас сняты ограничительные мероприятия с больницы №2 Стерлитамака, Красноусольской ЦРБ, Салаватской больницы, Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера в Ишимбае, Малоязовской ЦРБ, Ишимбайской ЦРБ и больницы №1 Стерлитамака», – заявил Изикаев.

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Список больниц, где действует карантин, выглядит так:
Белебеевская ЦРБ – хирургический корпус с 12 мая, полностью ЦРБ с 15 мая
Кармаскалинская ЦРБ – отделения анестезиологии-реаниматологии, хирургическое, приемное с 23 апреля
Баймакская ЦРБ – Ирандыкская амбулатория с 10 мая
Клиническая больница №1 Стерлитамака – хирургический корпус (5 отделений) с 14 мая
Верхнеяркеевская ЦРБ – терапевтическое отделение с 5 мая
Кушнаренковская ЦРБ – провизорное отделение с 18 мая
Татышлинская ЦРБ – административный корпус с 7 мая
Акъярская ЦРБ – с 10 мая
Иглинская ЦРБ – терапевтическое отделение №3 с 14 мая
Дюртюлинская ЦРБ – первичное сосудистое и первое хирургическое отделение с 16 мая
Большеустьикинская ЦРБ – инфекционное отделение с 23 мая.

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Источник: gorobzor.ru

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