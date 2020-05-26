В Башкирии из карантина вышли несколько больниц

В Башкирии сняли ограничительные меры с ряда больниц. Об этом на регулярном брифинге по коронавирусу сообщил заместитель начальника Роспотребнадзора РБ Венер Изикаев.
«На сегодняшний день у нас сняты ограничительные мероприятия с больницы №2 Стерлитамака, Красноусольской ЦРБ, Салаватской больницы, Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера в Ишимбае, Малоязовской ЦРБ, Ишимбайской ЦРБ и больницы №1 Стерлитамака», – заявил Изикаев.
Список больниц, где действует карантин, выглядит так: Белебеевская ЦРБ – хирургический корпус с 12 мая, полностью ЦРБ с 15 мая Кармаскалинская ЦРБ – отделения анестезиологии-реаниматологии, хирургическое, приемное с 23 апреля Баймакская ЦРБ – Ирандыкская амбулатория с 10 мая Клиническая больница №1 Стерлитамака – хирургический корпус (5 отделений) с 14 мая Верхнеяркеевская ЦРБ – терапевтическое отделение с 5 мая Кушнаренковская ЦРБ – провизорное отделение с 18 мая Татышлинская ЦРБ – административный корпус с 7 мая Акъярская ЦРБ – с 10 мая Иглинская ЦРБ – терапевтическое отделение №3 с 14 мая Дюртюлинская ЦРБ – первичное сосудистое и первое хирургическое отделение с 16 мая Большеустьикинская ЦРБ – инфекционное отделение с 23 мая. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram