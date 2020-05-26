Переболевшие коронавирусом сотрудники уфимской РКБ сдадут плазму крови

Коронавирус в Башкирии | 26 май 2020 | 17:04

На данный момент лишь 30 жителей Башкирии согласились стать донорами. На брифинге, который прошел в министерстве здравоохранения, глава ведомства Максим Забелин рассказал, как обстоят дела в Башкирии с лечением коронавируса посредством плазмы крови выздоровевших пациентов.







Напомним, 14 мая Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о вознаграждении подобных доноров. Бывшие пациенты COVID-госпиталей могут получить выплаты от 2,5 до 5 тысяч рублей в зависимости от объема сданного материала. Максим Забелин сообщил, что на данный момент лишь 30 человек согласились стать донорами. Однако 27 мая сотрудники РКБ им.Куватова в Уфе массово сдадут плазму крови в рамках акции.

— Хотели анонсировать нашу акцию. 27 мая сотрудники РКБ им.Куватова, которые перенесли новую коронавирусную инфекцию и по состоянию здоровья могут стать донорами, будут проводить сдачу плазмы. Республиканская станция переливания крови будет транспортирована на территорию РКБ – передвижной модуль по заготовке крови. Мы будем ждать и жителей, присоединяйтесь к этой акции, — отметил Максим Забелин.



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