Стало известно, кто возглавит новый инфекционный госпиталь в уфимском Зубово

Коронавирус в Башкирии | 26 май 2020 | 17:06

В Зубово завершилось строительство инфекционного центра, который является подразделением РКИБ. Сегодня, 26 мая, в правительстве рассказали, кто станет руководителем этого филиала.







— Так как инфекционный центр является подразделением Уфимской инфекционный больницы, главным врачом на оба учреждения останется Радик Галимов, — отметила директор департамента информсопровождения аппарата правительства РБ Ольга Красноногая. — Его заместитель по медицинской части Ильдус Заитов будет курировать работу филиала в Зубово.



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Фото: Радий Хабиров / Vk.com

Ильдус Минуллович Заитов — врач высшей категории, нейрохирург. Окончил Башкирский государственный медицинский институт в 1993 году, общий стаж работы 27 лет. Ранее занимал должности заведующего нейрохирургическим отделением в ГАУЗ РТ Больница скорой медицинской помощи в Набережных Челнах, заместителя главврача РКБ им. Куватова по хирургической части.