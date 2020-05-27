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Ученые обнаружили уязвимое место у коронавируса

Ученые обнаружили уязвимое место у коронавируса

| 27 май 2020 | 11:21

В Дании группа ученых объявила, что им удалось найти уязвимое место коронавирусной инфекции. В том числе, стало известно, каким образом вирусы разрушают иммунную систему организма.

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В процессе исследования ученые провели сравнение коронавирусной инфекции с герпесом. Удалось определить, что в клетках организма коронавирус задерживает белок. В связи с чем образуется так называемый STING. Задерживаемый белок приостанавливает процессы в организме, нарушает работу иммунной системы.

Ученые считают, что при блокировке белка начинается развитие вируса. Сейчас они выясняют, как предотвратить блокировку белка.

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Источник: sterlegrad.ru

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