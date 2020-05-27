Ученые обнаружили уязвимое место у коронавируса

В процессе исследования ученые провели сравнение коронавирусной инфекции с герпесом. Удалось определить, что в клетках организма коронавирус задерживает белок. В связи с чем образуется так называемый STING. Задерживаемый белок приостанавливает процессы в организме, нарушает работу иммунной системы.
Ученые считают, что при блокировке белка начинается развитие вируса. Сейчас они выясняют, как предотвратить блокировку белка. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram