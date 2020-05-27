На уфимском заводе УМПО рабочие сообщили об эпидемии коронавируса

Коронавирус в Башкирии | 27 май 2020 | 14:25

Сегодня, 27 мая, в редакцию UFA1.RU обратились несколько уфимцев, которые сообщили, что на заводе в УМПО разыгрывается настоящая эпидемия, связанная с COVID-19. Со слов работника завода, который пожелал остаться неизвестным, начальство выгоняет людей на работу, реальные цифры больных и заразившихся умалчиваются, людей на карантин не отправляют, помещения не обрабатывают.







— Там настоящая эпидемия, которая связана с COVID-19. Каждый день с первой и со второй площадок по 3–4 скорые уезжают с людьми, которые заболели. И после этого цех должны закрыть и обработать, людей отправить на карантин, но ничего не делается. Ситуация очень серьёзная и очень опасная, — сообщил собеседник.

В пресс-службе УМПО пояснили, что, действительно, на заводе есть случаи заражения коронавирусом. Но они единичны. Конкретное их количество на заводе не раскрыли.При этом, действительно, по территории ездят медицинские автомобили, но они принадлежат заводу, и развозят они тех, у кого проявляются симптомы заболевания.





— Жесткий контроль начинается еще на проходных. Там установлены бесконтактные тепловизоры, и те работники, у которых температура выше 37 градусов, не допускаются до своих рабочих мест. В течение дня также проводится контроль самочувствия сотрудников, и если у того или иного работника поднимается температура или проявляются симптомы ОРВИ, то его направляют в здравпункт, а оттуда на медицинских автомобилях или на личных они отправляются либо в поликлинику, либо домой для вызова врача, — сообщили в пресс-службе.









Также на заводе отметили, что при наличии симптомов у работников берется анализ на коронавирус за счет компании. При этом на предприятии проводится ряд мероприятий, которые рекомендованы Роспотребнадзором. Каждые два часа проводится уборка с хлоросодержащими моющими средствами. В столовой может находиться не более 50 человек, поэтому обеденный перерыв на предприятии расширили. Также по всей территории начертили разметку и установили санитайзеры.





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