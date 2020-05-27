На уфимском заводе УМПО рабочие сообщили об эпидемии коронавируса
Коронавирус в Башкирии | 27 май 2020 | 14:25
Сегодня, 27 мая, в редакцию UFA1.RU обратились несколько уфимцев, которые сообщили, что на заводе в УМПО разыгрывается настоящая эпидемия, связанная с COVID-19. Со слов работника завода, который пожелал остаться неизвестным, начальство выгоняет людей на работу, реальные цифры больных и заразившихся умалчиваются, людей на карантин не отправляют, помещения не обрабатывают.
— Там настоящая эпидемия, которая связана с COVID-19. Каждый день с первой и со второй площадок по 3–4 скорые уезжают с людьми, которые заболели. И после этого цех должны закрыть и обработать, людей отправить на карантин, но ничего не делается. Ситуация очень серьёзная и очень опасная, — сообщил собеседник.
При этом, действительно, по территории ездят медицинские автомобили, но они принадлежат заводу, и развозят они тех, у кого проявляются симптомы заболевания.
Также на заводе отметили, что при наличии симптомов у работников берется анализ на коронавирус за счет компании. При этом на предприятии проводится ряд мероприятий, которые рекомендованы Роспотребнадзором. Каждые два часа проводится уборка с хлоросодержащими моющими средствами. В столовой может находиться не более 50 человек, поэтому обеденный перерыв на предприятии расширили. Также по всей территории начертили разметку и установили санитайзеры.
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