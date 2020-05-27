В Минздраве Башкирии сообщили, в каких районах лечатся больные коронавирусом

Коронавирус в Башкирии | 27 май 2020 | 15:41

В Минздраве Башкирии обнародовали актуальные данные по заболеваемости коронавирусом по городам и районам республики. Всего в регионе зарегистрировано 2 942 случая заражения COVID-19, 91 из которых выявлены за последние сутки.







Лечение от коронавирусной инфекции получают всего 694 больных. Из них в тяжелом состоянии 52 пациентов, (на ИВЛ - 11). На амбулаторном лечении находятся 1 102 человека.



Зараженные COVID-19 получают лечение в следующих медучреждениях:

ГКБ № 18 в Уфе – 131;

Нефтекамская городская больница – 71;

РКБ им. Куватова – 64;









Клиника БГМУ – 57;Уфимская больница №8 – 52;В ГБ Салавата и ЦГБ Кумертау – по 42;Республиканская клиническая инфекционная больница Уфы —39;Уфимская больница №5 –37;ГБ №2 Стерлитамака – 33;В Ишимбайской ЦРБ— 22;ГКБ Демского района —21;Чишминская ЦРБ —20;Белебеевская ЦРБ – 19;Дюртюлинская ЦРБ – 16;Верхне-Татышлинская ЦРБ – 15;Месягутовская ЦРБ - 14;ГБ №4 Стерлитамака – по 13;ГКБ № 10 Уфы – 12;В Исянгуловской ЦРБ, Октябрьской ГБ №1 и ГКБ №13 Уфы – по 11;Бирская ЦРБ – 10;

В Туймазинской, Верхнеяркеевской ЦРБ – по 9;

В Баймакской ЦГБ – 8;

В Кигинской ЦРБ и Белорецкой ЦРКБ – по 7;

Янаульская, Учалинская, Мелеузовская и Акъярская ЦРБ – по 6;

Еще 47 больных лечатся в остальных медучреждениях республики.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram