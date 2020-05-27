В Минздраве Башкирии сообщили, в каких районах лечатся больные коронавирусом
Коронавирус в Башкирии | 27 май 2020 | 15:41
В Минздраве Башкирии обнародовали актуальные данные по заболеваемости коронавирусом по городам и районам республики. Всего в регионе зарегистрировано 2 942 случая заражения COVID-19, 91 из которых выявлены за последние сутки.
Лечение от коронавирусной инфекции получают всего 694 больных. Из них в тяжелом состоянии 52 пациентов, (на ИВЛ - 11). На амбулаторном лечении находятся 1 102 человека.
Зараженные COVID-19 получают лечение в следующих медучреждениях:
ГКБ № 18 в Уфе – 131;
Нефтекамская городская больница – 71;
РКБ им. Куватова – 64;
Уфимская больница №8 – 52;
В ГБ Салавата и ЦГБ Кумертау – по 42;
Республиканская клиническая инфекционная больница Уфы —39;
Уфимская больница №5 –37;
ГБ №2 Стерлитамака – 33;
В Ишимбайской ЦРБ— 22;
ГКБ Демского района —21;
Чишминская ЦРБ —20;
Белебеевская ЦРБ – 19;
Дюртюлинская ЦРБ – 16;
Верхне-Татышлинская ЦРБ – 15;
Месягутовская ЦРБ - 14;
ГБ №4 Стерлитамака – по 13;
ГКБ № 10 Уфы – 12;
В Исянгуловской ЦРБ, Октябрьской ГБ №1 и ГКБ №13 Уфы – по 11;
Бирская ЦРБ – 10;
В Туймазинской, Верхнеяркеевской ЦРБ – по 9;
В Баймакской ЦГБ – 8;
В Кигинской ЦРБ и Белорецкой ЦРКБ – по 7;
Янаульская, Учалинская, Мелеузовская и Акъярская ЦРБ – по 6;
Еще 47 больных лечатся в остальных медучреждениях республики.
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