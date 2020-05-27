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Ученые выявили необычную особенность коронавируса

Ученые выявили необычную особенность коронавируса

| 27 май 2020 | 16:07

Австралийские ученые назвали странную особенность SARS-CoV-2, отличающую его от других вирусов, пишет Daily Mail. Специалисты провели исследование, в рамках которого изучили устойчивость ряда живых организмов к инфекции.



Они напомнили, что коронавирус связывается с рецептором ACE2, используя остроконечный белок и, чем крепче он может присоединиться, тем меньше вероятность его исчезновения из организма.

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Выяснилось, что коронавирус легче всего адаптировался именно к человеческим клеткам, а не к клеткам других видов. В частности, даже штамм болезни, распространенный у летучих мышей, оказался далеко не так хорошо приспособлен к своему носителю. Также специалисты не смогли найти вид, у которого коронавирус получил бы такое распространение, как у людей.
"Это новый вирус, которого ранее никогда не было в организме человека, обладает чрезвычайно высоким уровнем связывания с человеческими рецепторами, что крайне удивительно", — сказал профессор Университета Флиндерса Николай Петровски.
Он отметил, что вирусы, как правило, лучше приспосабливаются при заражении новых видов с течением времени, но COVID-19 "полностью оптимизировался с первого дня без необходимости меняться".

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Источник: sterlegrad.ru

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