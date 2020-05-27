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В одном из СИЗО в Башкирии обнаружили коронавирус у заключенного

В одном из СИЗО в Башкирии обнаружили коронавирус у заключенного

Коронавирус в Башкирии | 27 май 2020 | 19:11

В пресс-службе УФСИН по Башкирии сообщили о факте выявленного коронавируса. Сообщается, что инфекцию обнаружили у заключенного в СИЗО-1.



«Контактировавшие с ним лица изолированы, кроме того, проведены лабораторные исследования на наличие новой коронавирусной инфекции всех лиц, имевших контакт с заболевшим. Все контактные лица находятся под медицинским наблюдением», – отчитались в службе исполнения наказаний.

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По данным УФСИН, других случаев подозрения на новую коронавирусную инфекцию в учреждениях нет. В настоящий момент пациент находится под наблюдением врачей в камере для изоляции инфекционных больных в медсанчасти СИЗО. У заключенного заболевание протекает в легкой форме, без каких-либо симптомов. Состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.
 
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Источник: gorobzor.ru

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