В Башкирии на карантин из-за коронавируса закрыли еще две районные больницы

Коронавирус в Башкирии | 27 май 2020 | 21:24

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что в последние два дня ввели карантин в двух центральных больницах.



По информации ведомства, на карантин закрыты Бижбулякская и Туймазинская больницы. В Бижбуляской больнице ограничения введены 26 мая, в Туймазинской – сегодня.







Всего, по информации надзорного органа, на карантине частично или полностью находятся 13 учреждений: в Стерлитамаке, Дюртюлях, Белебее, Баймаке, Кармаскалинском районе, Кушнаренково и в других городах и районах, где зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией. В большинстве больниц ограничительные мероприятия введены с середины апреля.



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Напомним, по данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в России, в Башкирии за последние 24 часа выявлен ещеслучай заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, в регионе ужителей диагностировано заболевание.





Фото: newsbash.ru