Минздрав разъяснил, какие случаи попадают в статистику заболеваемости и смертности по COVID-19

| 28 май 2020 | 11:03

Министерство здравоохранения поделилось методическими рекомендациями по подбору и кодированию основного состояния в статистике по заболеваемости и смертности, которые связаны с коронавирусом, передает РИА "Новости".







В агентстве также сообщили, что если коронавирусную инфекцию выявили при отсутствии каких-либо жалоб, то "подобное состояние расценивается как носительство коронавируса и кодируется как z22.8". Также в рекомендациях указано, что подобные случаи в статистику заболеваемости и смертности не вносятся.



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Случаи смертности делят на 2 группы: к первой относятся те скончавшиеся, у которых коронавирус считается первоначальной причиной смерти, ко второй - скончавшиеся, у которых вирус сыграл главную роль при развитии другого хронического заболевания.