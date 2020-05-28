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Минздрав разъяснил, какие случаи попадают в статистику заболеваемости и смертности по COVID-19

Минздрав разъяснил, какие случаи попадают в статистику заболеваемости и смертности по COVID-19

| 28 май 2020 | 11:03

Министерство здравоохранения поделилось методическими рекомендациями по подбору и кодированию основного состояния в статистике по заболеваемости и смертности, которые связаны с коронавирусом, передает РИА "Новости".



В агентстве также сообщили, что если коронавирусную инфекцию выявили при отсутствии каких-либо жалоб, то "подобное состояние расценивается как носительство коронавируса и кодируется как z22.8". Также в рекомендациях указано, что подобные случаи в статистику заболеваемости и смертности не вносятся.

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Случаи смертности делят на 2 группы: к первой относятся те скончавшиеся, у которых коронавирус считается первоначальной причиной смерти, ко второй - скончавшиеся, у которых вирус сыграл главную роль при развитии другого хронического заболевания.

 
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Источник: gorobzor.ru

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