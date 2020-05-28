Имена двух медработников из Башкирии включены в "Список памяти" погибших во время пандемии коронавируса

Коронавирус в Башкирии | 28 май 2020 | 12:01

Два медицинских работника из Башкирии включены в "Список памяти" российских медработников, которые погибли во время пандемии коронавируса. Уже сейчас в данном списке указаны имена более 300 медицинских работников из различных регионов России.







Ранее сообщалось, что в начале мая от коронавируса в Подмосковье скончался врач из Уфы Наиль Саматов. Молодой врач окончил БГМУ в 2019 году и приступил к работе в январе 2020 года. Он заразился от больного, которого посещал на дому.



В апреле от коронавируса умерла медсестра Белебеевской ЦРБ Елена Никанорова. Она работала в детском отделении, но по причине нехватки сотрудников, была направлена на работу в приемный покой, куда поступали больные с пневмонией. У нее было хроническое заболевание - сахарный диабет. Смерть медсестры подтвердил Минздрав Башкирии и она стала 18-й жертвой коронавирусной инфекции.

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