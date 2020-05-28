В медучреждениях Башкирии начали применять бесконтактные ручки для дверей
| 28 май 2020 | 12:42
В ряде медицинских клиник Башкирии приняли на вооружение бесконтактные ручки для дверей. Новые антивирусные технологии начали применять с сегодняшнего дня.
Особые приспособления позволят пациентам и медработникам открывать двери не ладонями, а предплечьем. Это позволит снизить риск контактного заражения вирусом. Предприятие из Магнитогорска, выпускающее подобные приспособления, предоставило их республике в количестве 500 штук.
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