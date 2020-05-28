На заводе УМПО в Башкирии выросло количество заразившихся коронавирусом работников

Коронавирус в Башкирии | 28 май 2020 | 13:07

Число зараженных коронавирусом на Уфимском моторостроительном производственном объединении (УМПО) выросло до 11 человек, рассказала представитель завода Ольга Копцева сегодня, 28 мая.







— С 25 марта по 28 мая коронавирусной инфекцией заразились 11 сотрудников предприятия. Закрытия площадок завода на карантин в планах нет, — уточнила Копцева.



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