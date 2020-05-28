В Башкирии число инфицированных коронавирусом перевалило за 3 тысячи
Коронавирус в Башкирии | 28 май 2020 | 13:15
В Башкортостане снова увеличилось количество зараженных коронавирусной инфекцией. За предыдущие сутки число инфицированных увеличилось на 79 человек. Общее число зараженных достигло 3021 человека.
В России за сутки количество заразившихся возросло на 8371 человека. Всего же, в 85 регионах страны зафиксирован 379051 случай инфицирования.
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