Минздрав Башкирии рассказал о числе заразившихся коронавирусом вахтовиков
Коронавирус в Башкирии | 28 май 2020 | 14:35
Для вахтовиков, которые вернулись из Чаяндинского месторождения в Якутии, завершился период обсервации. Об этом заявил на совещании в Правительстве Башкирии Максим Забелин, руководитель Минздрава РБ.
Забелин сообщил, что за весь период обсервации были отправлены в больницы 65 вахтовиков, из них 51 человек уже выздоровел и выписан.
Руководитель Минздрава республики сказал, что все вахтовики в обсерваторах получали необходимое лечение, им были назначены лекарственные препараты интерферонного ряда, противовирусные и комплекс поливитаминов. Кроме того, было проведено тестирование на коронавирус.
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