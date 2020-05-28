Минздрав Башкирии рассказал о числе заразившихся коронавирусом вахтовиков

Коронавирус в Башкирии | 28 май 2020 | 14:35

Для вахтовиков, которые вернулись из Чаяндинского месторождения в Якутии, завершился период обсервации. Об этом заявил на совещании в Правительстве Башкирии Максим Забелин, руководитель Минздрава РБ.







Забелин сообщил, что за весь период обсервации были отправлены в больницы 65 вахтовиков, из них 51 человек уже выздоровел и выписан.



Руководитель Минздрава республики сказал, что все вахтовики в обсерваторах получали необходимое лечение, им были назначены лекарственные препараты интерферонного ряда, противовирусные и комплекс поливитаминов. Кроме того, было проведено тестирование на коронавирус.



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Ранее сообщалось о том, что число зараженных коронавирусом на Уфимском моторостроительном производственном объединении (УМПО) выросло до 11 человек.



