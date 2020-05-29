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Минздрав Башкирии отчитался о выплатах медработникам работающим с ковид-пациентами

Минздрав Башкирии отчитался о выплатах медработникам работающим с ковид-пациентами

| 29 май 2020 | 09:55

Глава ведомства Башкирии Максим Забелин выступил перед депутатами законодательного собрания с отчетом о выплатах медперсоналу, лечащих больных коронавирусом.

За апрель врачи получили доплату в размере 257,4 миллиона рублей – 208,3 миллиона за счет федерального бюджета, а 49,1 миллион – республиканского. Также министр поделился, что объем денежных средств за апрель, май и июнь превысит 2 миллиардов рублей.

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На данный период времени в регионе для больных коронавирусом предусмотрено 3479 коечных мест. Максим Забелин отметил, что все медики прошли курс обучения для лечения пациентов, зараженных COVID-19.

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Источник: proural.info

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