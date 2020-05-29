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Константин Толкачев порекомендовал Минздраву Башкирии реагировать на фейки о лечении коронавируса

Константин Толкачев порекомендовал Минздраву Башкирии реагировать на фейки о лечении коронавируса

Коронавирус в Башкирии | 29 май 2020 | 12:01

Константин Толкачев, председатель Государственного собрания Башкирии порекомендовал Минздраву республики реагировать на фейки о коронавирусе.  



– Мне по ватсапу и другим каналам пришло 10-15 сообщений о чудодейственных свойствах имбиря, – сказал Константин Толкачев. – Итог – цены на имбирь поднялись в 10 раз. То же самое с лимоном. И ни одного объективного, профессионального опровержения, — отметил спикер парламента на прошедшем накануне заседании. 

Кроме того, он сообщил, что пользователи соцсетей становятся "специалистами" по борьбе с Covid-19, а фейки в основном являются «следствием добросовестных заблуждений».

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– Думаю, следует усилить присутствие в социальных сетях, – рекомендовал Константин Толкачев Минздраву. – Там коронавирус занимает доминирующее положение. Ваша реакция – быстрая, своевременная – поможет, в том числе, экономике. И граждане смогут сэкономить.

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Источник: gtrk.tv

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