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В Башкирии вновь резко выросло число инфицированных коронавирусом

В Башкирии вновь резко выросло число инфицированных коронавирусом

Коронавирус в Башкирии | 29 май 2020 | 13:17

Центром мониторинга ситуации с короноварисом озвучена информация о количестве заразившихся за предыдущие сутки. Число инфицированных увеличилось на 84 человека. Общее количество заболевших в Башкирии более 3100 жителей.

Информации о количестве умерших на данный момент нет, поэтому официально считаются умершими от коронавируса 18 человек.

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За сутки в России выявлено 8572 человека с коронавирусом в 84 регионах, всего зафиксировано 387623 случая инфицирования в 85 регионах страны.

Минздрав Башкирии ранее сообщал, что основная часть заболевших в республике, а именно 39.9% - это жители в возрасте от 26 до 50 лет.

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