В Салаватском районе Башкирии из-за коронавируса госпитализировали всю семью

В Салаватском районе в больницу с коронавирусом попала целая семья. Пока наличие COVID-19 подтвердилось у старшего сына.
Издание «На земле Салавата» со ссылкой на представителя администрации района сообщило, что студент в настоящий момент госпитализирован в инфекционное отделение Месягутовской ЦРБ. Ранее в больницу забрали медработницу Малоязовской ЦРБ и всю семью.
Коронавирус теперь подтвержден у восьми жителей Салаватского района. С диагнозом «вирусная пневмония» также госпитализировали сотрудника ОГИБДД Салаватского района, работавшего в одном экипаже с супругом названной медработницы. Новых случаев коронавирусной инфекции среди трудовых мигрантов, работающих в тепличном хозяйстве города Усть-Катава, не выявлено. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram