В Салаватском районе Башкирии из-за коронавируса госпитализировали всю семью

Салаватский район | 29 май 2020 | 13:35

В Салаватском районе в больницу с коронавирусом попала целая семья. Пока наличие COVID-19 подтвердилось у старшего сына.







Издание «На земле Салавата» со ссылкой на представителя администрации района сообщило, что студент в настоящий момент госпитализирован в инфекционное отделение Месягутовской ЦРБ. Ранее в больницу забрали медработницу Малоязовской ЦРБ и всю семью.



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Коронавирус теперь подтвержден у восьми жителей Салаватского района. С диагнозом «вирусная пневмония» также госпитализировали сотрудника ОГИБДД Салаватского района, работавшего в одном экипаже с супругом названной медработницы. Новых случаев коронавирусной инфекции среди трудовых мигрантов, работающих в тепличном хозяйстве города Усть-Катава, не выявлено.