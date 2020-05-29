Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Башкирии коронавирусом заразилось 558 медиков

В Башкирии коронавирусом заразилось 558 медиков

В Башкирии коронавирусом заразилось 558 медиков

Коронавирус в Башкирии | 29 май 2020 | 22:48

В Башкирии 558 медицинских работников заразились новой коронавирусной инфекцией COVID-19 за время эпидемии в России. На сегодня это почти 18% от всех 3105 заболевших в башкирском регионе, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.



По информации профсоюза работников здравоохранения РБ, страховые выплаты пока получили только 13 человек, по 68,8 тыс рублей. На данный момент всего было подано 138 предварительных заявок от борцов с коронавирусом на получение страховых выплат.


На денежную помощь врачам с апреля по июнь в Башкирии выделено более 2 млрд рублей.

В Салаватском районе Башкирии из-за коронавируса госпитализировали всю семью

Читайте также:

В Салаватском районе Башкирии из-за коронавируса госпитализировали всю семью
По данным Минздрава Башкирии, всего в регионе на 14.00 часов 29 мая зарегистрировано 3105 случаев заболевания COVID-19, за сутки выявлено 84 новых случаев.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: sterlegrad.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: