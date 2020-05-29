В Башкирии коронавирусом заразилось 558 медиков

Коронавирус в Башкирии | 29 май 2020 | 22:48

В Башкирии 558 медицинских работников заразились новой коронавирусной инфекцией COVID-19 за время эпидемии в России. На сегодня это почти 18% от всех 3105 заболевших в башкирском регионе, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.







По информации профсоюза работников здравоохранения РБ, страховые выплаты пока получили только 13 человек, по 68,8 тыс рублей. На данный момент всего было подано 138 предварительных заявок от борцов с коронавирусом на получение страховых выплат.



На денежную помощь врачам с апреля по июнь в Башкирии выделено более 2 млрд рублей.



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По данным Минздрава Башкирии, всего в регионе на 14.00 часов 29 мая зарегистрировано 3105 случаев заболевания COVID-19, за сутки выявлено 84 новых случаев.