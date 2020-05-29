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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко приедет в Башкирию с рабочим визитом

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко приедет в Башкирию с рабочим визитом

| 29 май 2020 | 23:08

Башкирию с рабочим визитом посетит министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, сообщает РИА «Новости». Отмечается, что он совершит первую за последние два месяца публичную поездку в регион.

Гость примет участие в открытии филиала Республиканской клинической инфекционной больницы. Также он посетит ряд объектов здравоохранения — республиканский онкодиспансер, детскую клиническую больницу и кардиоцентр.

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Михаил Мурашко выступит на практической конференции «Особенности лечения онкологических больных в условиях новой коронавирусной инфекции», которая пройдет в режиме видеоконференции.

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Источник: www.i-gazeta.com

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