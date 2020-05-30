В Башкирии за сутки коронавирусом инфицировались 80 человек

Коронавирус в Башкирии | 30 май 2020 | 12:41

В Башкирии за сутки зарегистрировано 80 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в республике достигло 3185. Актуальные данные опубликовал оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в России.



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За все время пандемии в республике вылечились от коронавируса 1028 человек, летальных случаев 18.За сутки в России выявлено 8 952 новых случаев заболевания коронавирусом – общее число заболевших составило 396 575. За весь период в стране выздоровели 167 469 человек, скончались 4 555 пациентов.