Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Башкирии за сутки коронавирусом инфицировались 80 человек

В Башкирии за сутки коронавирусом инфицировались 80 человек

В Башкирии за сутки коронавирусом инфицировались 80 человек

Коронавирус в Башкирии | 30 май 2020 | 12:41

В Башкирии за сутки зарегистрировано 80 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в республике достигло 3185. Актуальные данные опубликовал оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в России.

В Башкирии коронавирусом заразилось 558 медиков

Читайте также:

В Башкирии коронавирусом заразилось 558 медиков
За все время пандемии в республике вылечились от коронавируса 1028 человек, летальных случаев 18.

За сутки в России выявлено 8 952 новых случаев заболевания коронавирусом – общее число заболевших составило 396 575. За весь период в стране выздоровели 167 469 человек, скончались 4 555 пациентов.
 
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gtrk.tv

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: