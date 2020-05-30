В Башкирии под Уфой открыли новый инфекционный центр для лечения пациентов с коронавирусом

Коронавирус в Башкирии | 30 май 2020 | 13:09

Сегодня, 30 мая, под Уфой торжественно открыли новый инфекционный центр. В церемонии приняли участие глава Башкирии Радий Хабиров и министр здравоохранения России Михаил Мурашко.







Они осмотрели служебные помещения центры и палаты, отметив масштаб и качество проделанной строителями работы. Церемония завершилось вручением государственных наград медикам, строителям госпиталя и тем, кто принимал активное участие в его возведении.



Напомним, госпиталь представляет собой одноэтажный комплекс в виде соцветия курая из быстровозводимых модульных конструкций. Площадь госпиталя составляет 16 тысяч кв.м. он включает 100 боксированных палат – 82 бокса круглосуточного пребывания и 18 реанимаций. В случае полной нагрузки новый госпиталь готов принять 470 пациентов.

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Фото: Динар Калимуллин

Инфекционный центр возвели под Уфой в рекордно короткие сроки – за 55 дней. Строители и проектировщики опирались на современные технологии, которые использовались в китайском Ухане и Москве. Большая часть материалов для строительства изготовлена силами республиканских производителей. Первых пациентов новый госпиталь примет уже 1 июня.Напомним, глава Минздрава России Михаил Мурашко назвал открытие уфимского центра – новой эрой оказания медицинской помощи.