В России могут начать штрафовать за отказ от вакцинации

| 31 май 2020 | 00:04

В России планируют штрафовать за отказ от вакцинации. Административное нарушение появилось в проекте в КоАП, предложенном министерством юстиции РФ.







Отмечается, что штраф будет касаться только «профессиональных групп риска», а именно тех, кто работает с больными инфекционными заболеваниями, кровью, биологическими жидкостями человека и так далее. Такое пояснение дал Роспотребнадзор.



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Фото: vse-privivki.ru

Так, за отказ от вакцинации граждан могут штрафовать от 5 до 7 тысяч рублей. Для предпринимателей сумма будет гораздо выше – от 10 до 20 тысяч рублей или 30 суток ареста. Для юридических лиц сумма составит от 20 до 30 тыс. рублей, арест до 30 суток или запрет деятельности на тот же срок.Пока вариант нового КоАП не принят, документ вывешен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для обсуждения.