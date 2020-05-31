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Михаил Мурашко сообщил, что вакцина от коронавируса появится уже в августе-сентябре

Михаил Мурашко сообщил, что вакцина от коронавируса появится уже в августе-сентябре

| 31 май 2020 | 00:33

Выступая перед студентами-медиками, во время своего рабочего визита в Башкирию, руководитель Минздрава РФ М. Мурашко заявил, что вакцина в стране появится в августе-сентябре.



Михаил Мурашко сообщил, что на сегодняшний день в разработке имеется ряд перспективных вакцин. Клинические испытания планируется начать в ближайшие недели. Кроме того, он сказал, что уже набрали добровольцев, близятся к завершению некоторые процедуры, которые необходимы в подобных случаях.

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Министр также выразил надежду на то, что после проведенных испытаний и полученных результатов начнется практическое применение вакцины. Параллельно готовятся производственные ресурсы для ее изготовления.

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Источник: mishred.rbsmi.ru

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