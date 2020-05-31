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Министр здравоохранения России поддержал идею строительства Республиканского центра детской онкологии

Министр здравоохранения России поддержал идею строительства Республиканского центра детской онкологии

| 31 май 2020 | 00:48

В Республике Башкортостан намерены построить новый детский онкогематологический центр на 100 коек.



Эту идею поддержал находящийся с визитом в республике министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он отметил, что у данной идеи есть все перспективы. Уже сейчас проект прошел все экспертизы и направлен в Министерство здравоохранения РФ для включения в национальный проект "Здравоохранение" на следующий год и ФАИП.

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Рустем Ахметшин, главврач Республиканской детской клинической больницы сообщил, что строительство планировали начать в текущем году. В данное время в республике имеется только одно онкогематологическое отделение для детей, которое способно принять 45 детей.

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Источник: mishred.rbsmi.ru

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