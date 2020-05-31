Озвучены свежие данные о заболеваемости коронавирусом в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 31 май 2020 | 12:58

Официальный портал Стопкоронавирус.ру представил последние данные о числе заболевших коронавирусом в Башкирии. Так, за сутки количество инфицированных увеличилось на 75 жителей региона. Всего COVID-19 диагностирован у 3260 жителей Башкирии.







Общее количество официально признанных умершими от коронавирусной инфекции не изменилось, 18 человек.



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По состоянию на 30 мая стало известно от ведомства, что лечение в стационарах проходят 910 человек, в тяжелом состоянии 36 пациентов, на ИВЛ – 9 человек, за сутки выписан 88 человек. За сутки с внебольничной пневмонией госпитализировали 69 человек, а выписали 34 человека. Всего обследовано 224 729 человек, за сутки на коронавирус проверили 7 251 человек.