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Граффити, посвященное медикам, появится на фасаде здания больницы № 21 в Уфе

Граффити, посвященное медикам, появится на фасаде здания больницы № 21 в Уфе

Уфа | 01 июн 2020 | 18:44

В Уфе на фасаде здания больницы № 21 появится граффити, посвященное медикам, которые оказались на передовой борьбы с коронавирусом. Об этом сообщили сотрудники пресс-службы мэрии города сегодня, 1 июня. Художник приступил к работе этой ночью, 1 июня.



— С легкой руки талантливого художника на площади около 75 квадратных метров за считанные часы образ обрел свои контуры. Собирательный образ человека в белом халате с надписью «Спасибо за ваш труд» зародился под лучами прожекторов, — рассказали в администрации Уфы.

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Следующий этап создания граффити — грунтовка и покраска поверхности изображения. В мэрии подчеркнули, что художник завершит работу над рисунком ко Дню медицинского работника, который отмечают 21 июня.

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Источник: ufa1.ru
Фото: ufacity.info

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