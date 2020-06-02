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В Башкирии увеличилось число умерших от онкологии и инфекционных заболеваний

В Башкирии увеличилось число умерших от онкологии и инфекционных заболеваний

| 02 июн 2020 | 11:13

Число умерших от рака и инфекционных болезней выросло в Башкирии. Башстат представил статистику по уровню смертности за январь-март 2020  года.



Согласно отчету о социально-экономическом состоянии республики за 4 месяца года, в регионе сохраняется естественная убыль населения, характеризующаяся уменьшением количества рождений, смертей и демографическим оттоком в регионы России.

Всего за 4 месяца года зафиксировано 9789 родившихся (в 2019 году 10446), 12391 умерших (в 2019 году – 12850) и 27710 убывших человек (в 2019 – 29334).

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Несмотря на уменьшение числа умерших, количество смертей, связанных с онкологией в регионе выросло до 1826 против 1756 за аналогичный период в 2019 году. Также отмечен рост смертей по причине болезней пищеварения – 560 случаев против 550 в  прошлом году, и инфекционных заболеваний – 211 случаев против 182 год назад.

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Источник: ufa.aif.ru

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