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Озвучена новая статистика о заболеваемости коронавирусом в Башкирии

Озвучена новая статистика о заболеваемости коронавирусом в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 02 июн 2020 | 13:17

В Башкирии зафиксировали еще 72 новых случая заражения коронавирусом — это на пять меньше, чем вчера. Общее число инфицированных в регионе составило 3409 человек. Об этом сообщил оперштаб России по борьбе с COVID-19 сегодня, 2 июня.

В Стерлитамакском районе у членов общины православного храма обнаружен коронавирус

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— Выздоровело 1138 человек, число болеющих на данный момент составляет 2253 человека, — сообщили в оперштабе.

В Роспотребнадзоре Башкирии рассказали о вспышке коронавирусной инфекции в религиозной общине под Стерлитамаком.

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Источник: ufa1.ru

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