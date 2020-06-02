В Башкирии вдвое увеличилось число ковид-больных в тяжелом состоянии

| 02 июн 2020 | 15:59

В Башкирии состояние 60 человек с диагостированным коронавирусом оценивается как тяжелое. За сутки их число увеличилось почти вдвое. Вчера таких пациентов было 36. В настоящий момент 17 «тяжелых» больных подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Оперативную информацию представил республиканский Минздрав.







На стационарном лечении, то есть в различных больницах республики сейчас находится 971 пациент с положительным диагнозом на коронавирус. Больше всего зараженных лежат в уфимских ГКБ №18 (161), клинике БГМУ (75), РКБ имени Куватова (71), ГКБ №8 (53), а также в нефтекамской (65) второй стерлитамакской (65) и кумертауской (51) городских больницах. Дома с легким течением заболевания лечатся 1 228 жителей региона.

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Есть и хорошие новости: за сутки от опасной инфекции выздоровело 54 человека (всего - 1 192).Напомним, за все время пандемии коронавирусом в Башкирии заразились 3409 жителей.